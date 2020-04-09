Меган Маркл и Принц Гарри рассказали журналистам, как выбирали имя для своего сына Арчи
Выяснилось, что это не спонтанное решение, а продуманный шаг. Об этом пишет "Космо".
После того, как королева Елизавета лишила Гарри и Меган титула и возможности использовать "королевский", экс-герцоги занялись ребрендингом своей благотворительной организации Sussex Royal. Они для нее придумали новое название - Archewell. Фонд был назвал в честь малыша Арчи, которому этой весной будет годик.
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«Еще до Sussex Royal у нас была идея основать благотворительный фонд под названием Arche — греческим словом, означающим «источник действия». Оно взывает к внутренним глубоким ресурсам, которые каждый из нас должен использовать. Мы надеялись, что когда-нибудь сможем сделать такую организацию. Это слово послужило вдохновением для имени нашего сына», — сказали Меган и Гарри.
Ранее мы сообщали, что даже после возвращения из Британии Меган Маркл не может увидеть свою мать.
Как известно, Меган Маркл и Гарри совсем недавно переехали из Канады в США, но на этом их проблемы не закончились.
Дело в том, что после бегства из дворца Меган Маркл не может увидеть свою мать, хотя они живут в 16 км друг от друга.
Напомним, Меган Маркл оказалась не той, за кого себя выдает, документ слили в сеть
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