Меган Маркл и Принц Гарри рассказали журналистам, как выбирали имя для своего сына Арчи

Выяснилось, что это не спонтанное решение, а продуманный шаг. Об этом пишет "Космо".

После того, как королева Елизавета лишила Гарри и Меган титула и возможности использовать "королевский", экс-герцоги занялись ребрендингом своей благотворительной организации Sussex Royal. Они для нее придумали новое название - Archewell. Фонд был назвал в честь малыша Арчи, которому этой весной будет годик.

«Еще до Sussex Royal у нас была идея основать благотворительный фонд под названием Arche — греческим словом, означающим «источник действия». Оно взывает к внутренним глубоким ресурсам, которые каждый из нас должен использовать. Мы надеялись, что когда-нибудь сможем сделать такую организацию. Это слово послужило вдохновением для имени нашего сына», — сказали Меган и Гарри.

Ранее мы сообщали, что даже после возвращения из Британии Меган Маркл не может увидеть свою мать.

Как известно, Меган Маркл и Гарри совсем недавно переехали из Канады в США, но на этом их проблемы не закончились.

Дело в том, что после бегства из дворца Меган Маркл не может увидеть свою мать, хотя они живут в 16 км друг от друга.

Напомним, Меган Маркл оказалась не той, за кого себя выдает, документ слили в сеть

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