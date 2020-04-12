Співачка Оля Серябкіна, яка раніше входила до групи «Серебро», показала ідеальне тіло в одному піджаку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, зірка позує в одному піджаку на голе тіло, демонструючи розкішні форми. Доповнює образ елегантна ланцюг, яка звисає з шиї Серябкіної.

Уточнимо, що сьогодні зірка святкує свій день народження, у зв'язку з чим її вітають зі святом. Зірці виповнилося 35 років.

А оскільки знімок був викинутий в Сторіс, шанувальники Серябкіноїне змогли що-небудь сказати.

До цього ми писали, що співачка Ольга Серябкіна, колишня солістка групи "Серебро", показала, як розважається на березі океану.

Зірка вирішила цього разу порадувати свою багатотисячну аудиторію жаркими кадрами, зробленими під час прогулянки на березі у чорному костюмі з дайвінг-тканини.

Зірка прогулялася в костюмі з розпущеним волоссям і без макіяжу, всіляко крутячись перед шанувальниками і демонструючи струнке тіло. Як відомо, співачка любить хвалитися новими кадрами із відпочинку і привертати увагу витівками.

«Затримай подих. Опівночі за московським часом ми будемо під водою 🌊», - загадково підписала новий ролик в Instagram Оля.

Ось що відповіли шанувальники: «Олька топчик,одна з найкрасивіших дівчат Росії,пишатися треба...», «Точно не засну, сьогодні😰😻😻😻💦», «А че цунамі намічається?», «Як же я чекаю 😻😻😻😻», «Під водою любов мою вже не змиють........Обожнюю воду💔💔💔💔💔💔💔це така енергія».

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