Певица Оля Серябкина, которая раньше входила в группу «Серебро», показала идеальное тело в одном пиджаке

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, звезда позирует в одном пиджаке на голое тело, демонстрируя роскошные формы. Дополняет образ элегантная цепь, которая свисает с шеи Серябкиной.

Уточним, что сегодня звезда отмечает свой день рождения, в связи с чем ее поздравляют с праздником. Звезде исполнилось 35 лет.

А поскольку снимок был выброшен в Сторис, поклонники Серябкиной не смогли что-либо сказать.

До этого мы писали, что певица Ольга Серябкина, бывшая солистка группы "Серебро", показала, как развлекается на берегу океана.

Звезда решила в этот раз порадовать свою многотысячную аудиторию жаркими кадрами, сделанными во время прогулки на берегу в черном костюме из дайвинг-ткани.

Звезда прогулялась в костюме с распущенными волосами и без макияжа, всячески крутясь перед поклонниками и демонстрируя стройное тело. Как известно, певица любит хвастаться новыми кадрами из отдыха и привлекать внимание выходками.

«Задержи дыхание. В полночь по Мск мы будем под водой 🌊», - загадочно подписала новый ролик в Инстаграм Оля.

Вот что ответили поклонники: «Олька топчик,одна из самых красивых девушек России,гордиться надо...», «Точно не усну, сегодня😰😻😻😻💦», «А чё цунами намечается?», «Как же я жду 😻😻😻😻», «Под водой любовь мою уже не смоют........Обожаю воду💔💔💔💔💔💔💔это такая энергия».

Напомним, экс-солистка "Серебро" сверкнула изгибами в пикантных позах: "Просто бомба!"

Как сообщала Politeka, красавицы из группы «Серебро» оказались парой: ошеломляющее признание.

Также Politeka писала, что экс-солистка SEREBRO засветила "персики" в белье.