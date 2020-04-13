Відома російська телеведуча і співачка Ольга Бузова постала в цікавому образі такого від неї явно не очікували

Зірка позувала у ванній з незвичним наповненням, , пише Politeka.net. На зірці - леопардовий кпальник.

Відверта білизна підкреслила соковиті форми Олі. Також помітний пружний живіт та тонка талія знаменитості. У пупку Бузової - блищала сережка. Доповнили настільки відвертий образ і інші прикраси у вигляді ланцюжків і сережок-кілець.

Красиві червоні губи і пишні вії додали образу якоїсь вечірнього стилю.

Сама артистка позує у ванній з локшиною, беручи участь в одному з баттлов.

"З понеділка в зал 🤐💪🏻💪🏻💪🏻", - підписала фото зірка.

За 15 годин пост зібрав майже 900 тисяч лайків та багато коментарів.

Варто відзначити, що реакція користувачів мережі виявилася неоднозначною. Багато були в шоці від побаченого, і говорили, що у Бузової мізків немає, адже артистка нераціонально використовує продукти у важкі часи не тільки для країни, але і для всього світу.

"Після цього найдурнішого батлу розчарувалася в наявність мізків 34-річної дівчини. Спишу все на вплив малолітки поруч...Палити дорогі вбрання, розбивати телевізори і знищувати їжу...Якщо настануть страшні голодні часи ... ви першими будете голодувати", "Я в ШОЦІ! Та цієї локшиною можна було допомогти бездомним!!!!...", "Навіщо вам цей весь малолітній двыж?", "Напевно тепер в житті доширак їсти не будеш? 😄", "Коли ж наші зірки почнуть батл, хто зробить більше добрих справ...", "Поясніть мені будь ласка , в чому тут сенс ? Для чого псувати речі , палити, нищити , руйнувати ? Чому не можна зробити баттл добра наприклад!?...", "Відписуюся!!! Оголошую новий батл, відписуватись від таких як ви!!!", "Начебто вже проходила недоречне порівняння себе з блокадницею. Ні, знову над їжею глумиться...", - написли користувачі мережі.

Нагадаємо, що Бузову застали за дорослими розвагами з коханим Dava: "Пупсики солодкі".

Також Politeka повідомляла, що Бузова в одному рушник показала свої багатства: "Нехай ранок завжди буде таким".