Відома балерина Анастасія Волочкова показала, як проводить свято і готується до Великодня

Скандальна балерина представила фото, на якому позувала в незвичайному образі на тлі храму, який відвідала в честь свята. Знаменитість засвітилася у величезних розмірів шубі з леопардовим принтом і незвичайними вовняними чобітьми, пише Politeka.net.

Примітно, що храм зірка відвідала в чорних спортивних штанях, однак не забула надіти на голову білу хустку:

«Сьогодні початок Страсного тижня... В цей час буває особливо багато спокус... Потрібно бути уважними.. Не обозляться, не допускати в серці гнів і агресію. Краще в цей час простити образи, засмучення і більше молитися.🙏

Я бажаю всім милі і міцності для того, щоб будь-які випробування і труднощі долати з честю і гідністю.🙏 Бережи Вас Бог.🙏 #анастасияволочкова #волочкова», - пише Волочкова.

До цього артистка показала себе в сірому боді під час того, як позувала у ванній звично повернувшись боком, щоб продемонструвати свої форми після тренувань:

«Ну, начебто, я в формі.🤷‍♀️ Ніякої карантин не вплинув на збільшення у вазі ні грама!💃 Тому що, поки сидимо вдома, у мене з'явилося більше часу працювати над своїм тілом. Щоденні заняття та репетиції. Лазня і Купіль. Вранці з'їла пів-чашки овочевого гострого 🌶бульйону. Увечері мене чекають два варених яйця в смятку.😊

І, може вдень, якщо проголодаюсь, з'їм зелений салат.🥬🥒😊 А як Ви харчуєтеся?🐣 Головне, не розпускайте себе і не лінуйтеся! Гімнастику можна робити і на двох квадратних метрах.💪 #анастасияволочкова #волочкова», - написала Анастасія.

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