Як стало відомо, 70-річну російську співачку Надію Бабкіну вивели зі штучної коми вранці в понеділок, 13 квітня

Радісну звістку рознесли подруги артистки, які дізналися інформацію з близького оточення медиків, пишуть російські ЗМІ.

Так, Бабкіна потрапила в приватну клініку 1 квітня з діагнозом "пневмонія" і підозрою на китайський вірус. Незважаючи на те, що відразу кілька тестів показували відсутність останнього, стан співачки стрімко погіршувався, і запалення легенів обросло страхітливими ускладненнями. Тому медики вирішили ввести Надію Георгіївну в медикаментозну кому.

Згодом стан знаменитої артистки вдалося стабілізувати, що дозволило вивести її з коми і відключити від ШВЛ. Зараз вона у свідомості, самостійно дихає, а всі показники і аналізи пішли на покращення.

Перші слова Бабкіної після виходу з коми розлетілися як гарячі пиріжки.

Свідки події стверджують, що артистка була дещо здивована, прокинувшись. «Де я була?», - і, дізнавшись, що «валялася без почуттів» цілий тиждень, вигукнула: «Охреніти!», - після чого помітила, що «значить, повинна бути сильно голодною».

Користувачі відзначають, що особливо після пробудження Бабкіної повинен переживати її колега, артист Лев Лещенко, якого звинуватили в тому, що він заразив Надію Георгіївну "уханьською заразою", побувавши в березні у неї на ювілеї. Тепер артистка зможе підтвердити хвинувачення або ж спростувати.

Як відомо, Лещенко, прилетівши з США, загримів до лікарні, де підтвердилося, що він заражений китайським вірусом.

Про те, що Лев Валер'янович може бути причетний до стану Бабкіної, роздзвонив композитор Аркадій Укупник.

«Чого цей Укупник несе єресь, що я був у Бабкіної 19 березня на дні народження і міг заразити її? Ми з нею три місяці не бачилися!», - обурювався раніше Лещенко, який на сьогодні вже одужав і виписався з лікарні.

Нагадаємо, що Бабкіна углядела на Донбасі третю силу: "Вони стріляють на ураження".

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