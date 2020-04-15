Телеведуча і модель Поліна Логунова, яка є дружиною актора Дмитра Ступки, вразила фігурою в нижній білизні

Зірка продемонструвала красиве тіло в темному боді зі світлими вставками тканини, повідомляє Politeka.net.

На знімку красуня позувала, вигнувшись, а заодно похвалившись, пружною п'ятою точкою.

Відверте боді обтянуло ідеальну фігуру зірки.

Поліна розпустила волосся, на її обличчі макіяж зі стрілками, а також промениста усмішка.

В пості дружина Ступки зізналася, що любить дратувати людей. За словами Логунової, коли досягаєш визначених висот, у тебе з'являються хейтеры, а точніше "дикі відморозки".

"Kоли ти добиваєшся висот, про які деякі мріють, це робить людей навколо дикими відморозками, які кидаються на тебе як кури на фари. ⠀

Часто цього не помічаєш, просто тому що КОЛИСЬ, ну так буває, коли займаєшся улюбленою справою 🤣так от іноді обертаючись на шум за спиною просто дивуєшся від однотипних безтолочів. У них навіть обличчя схожі один на одного, деформовані від оскалу😭 ⠀ 😁 ніхто з них тижня не вижив би, взувши твоє взуття, але їм здається, що життя не справедливе 🤣", - написала Логунова.

За дві години пост телеведучої отримав понад 1000 лайків та багато коментарів.

"Тобі блондинкою було краще!", "Так, так і ще раз так ❤️ Поліна, ти прекрасна 😍", "Круто сказано! 👍👏👏👏 Ти нікому не цікавий, поки ти проходиш свій шлях, щоб опинитися на своєму місці... А от коли вистояв, вижив і чого досяг... 🔥😉", "Так рада,що підписалася на вашу сторінку,Ви така класна))я така ж лінива попа як і більшість,але я Вам не заздрю,бо Ви працювали і заслужили бути щасливою красунею ❤️", "Поліна,ти велика молодчинка🌷❤️", "Ух 😅 жучка", "Сильно!!! 👏👏👏😍", - написали користувачі мережі.

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