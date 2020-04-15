Популярна телеведуча Настя Івлєєва розкрила деякі подробиці свого особистого життя

Про це пише Politeka.net.

Як відомо, Настя Івлєєва і репер Елджей зовсім недавно узаконили свої стосунки, але зіркова пара не поспішає ділитися деталями свого роману.

Телеведуча впевнена, що медійних персон не варто привертати надмірну увагу публіки до особистого життя.

Незважаючи на те, що Настя і Елджей усамітнилися в заміському будинку через карантин, телеведуча не публікує у своїх соцмережах спільні знімки з відомим репером.

Після чергового питання про те, де ж знаходиться репер і чому він не є постійним героєм Instagram Насті Ивлеевой, телеведуча не витримала і емоційно відповіла.

«Ось вони реалії сучасного світу: якщо ти не публікуєш фотографії з чоловіком, значить, розлучилася. Я не з тих, хто буде дристати подробицями особистого життя в Instagram, а потім дристати про те, що воно руйнується. У мене з цим все строго», — впевнено заявила Івлєєва.

За її словами, медійна персона повинна залучати аудиторію своєю творчістю, а не постійним розбором романів і сварок з бойфрендами. При цьому популярна телеведуча ніколи не приховувала, що щаслива поруч з чоловіком. Репер радує обраницю дорогими подарунками і підтримує її у бажанні не афішувати своє особисте життя.

«Мені ще стільки всього хочеться здійснити, тому не хочу поки ні до кого себе прив'язувати. Діти — це чудово, звичайно, але поки не планую», — скаржилася раніше Настя Івлєєва у своїх прямих ефірах.

Раніше ми розповідали, як зірка "Орла і решки" Настя Івлєєва розважається на карантині з чоловіком. На одній з опублікованих фотографій дівчина розвалилася в люльці-гойдалці й поправляє волосся.

На іншій фотографії в гойдалці розвалився її чоловік, репер Елджей (справжнє ім'я - Олексій Узенюк). На задньому фоні видно приватний будинок в європейському стилі, а також два автомобілі.

На інших фотографіях Настя Івлєєва показала, що балує себе світлим пивом з великого келиха.

Нагадаємо, зірка «Орла і Решки» вразила новою зовнішністю, красуню не впізнати

А ще Politeka писала, що скандальна зірка "Орла і Решки" без сорому роздяглася заради пікантних фото

Також Politeka повідомляла, що Івлєєва з «Орла і решки» оголилася заради гарячих фото в новому іміджі