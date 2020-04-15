Популярная телеведущая Настя Ивлеева раскрыла некоторые подробности своей личной жизни

Об этом пишет Politeka.net.

Как известно, Настя Ивлеева и рэпер Элджей совсем недавно узаконили свои отношения, но звездная пара не спешит делиться деталями своего романа.

Телеведущая уверена, что медийным персонам не стоит привлекать чрезмерное внимание публики к личной жизни.

Несмотря на то, что Настя и Элджей уединились в загородном доме из-за карантина, телеведущая не публикует в своих соцсетях совместные снимки с популярным рэпером.

После очередного вопроса о том, где же находится рэпер и почему он не является постоянным героем Instagram Насти Ивлеевой, телеведущая не выдержала и эмоционально ответила.

«Вот они реалии современного мира: если ты не публикуешь фотографии с мужем, значит, развелась. Я не из тех, кто будет дристать подробностями о личной жизни в Instagram, а потом дристать о том, что она рушится. У меня с этим все строго», — уверенно заявила Ивлеева.

По ее словам, медийная персона должна привлекать аудиторию своим творчеством, а не постоянным разбором романов и ссор с бойфрендами. При этом популярная телеведущая никогда не скрывала, что счастлива рядом с мужем. Рэпер радует избранницу дорогими подарками и поддерживает ее в желании не афишировать личную жизнь.

«Мне еще столько всего хочется осуществить, поэтому не хочу пока ни к кому себя привязывать. Дети — это замечательно, конечно, но пока не планирую», — жаловалась ранее Настя Ивлеева в своих прямых эфирах.

Ранее мы рассказывали, как звезда "Орла и решки" Настя Ивлеева развлекается на карантине с мужем. На одной из опубликованных фотографий девушка развалилась в люльке-качалке и поправляет волосы.

На другой фотографии в качалке развалился ее муж, рэпер Элджей (настоящее имя - Алексей Узенюк). На заднем фоне видно частный дом в европейском стиле, а также два автомобиля.

На остальных фотографиях Настя Ивлеева показала, что балует себя светлым пивом из большого бокала.

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