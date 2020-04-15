"Ще й не раз"

34-річна російська співачка, блогер і телеведуча проекту "Дом-2" Ольга Бузова запаморочила голову відвертим фото

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала знімок у своєму мікроблозі в Instagram, чим невимовно порадувала шанувальників.

Ольга з'явилася в короткому шовковому халаті смарагдового кольору з мереживними вставками на плечах. Незважаючи на те, що Бузова ретельно запахнулась, приховавши від погляду зацікавлених найсмачніші принади, все ж зуміла звабити тисячі сердець спекотною позою і ваблячими вигинами.

Заради соковитого кадру Ольга нанесла яскравий макіяж з акцентом на очі і зробила ідеальну укладку, зібравши волосся в невеликий хвостик. Щодо останнього, нещодавно Бузова на спір в прямому ефірі відрізала локони - тепер у дівчини каре. І хоч Ольга плакала під час процесу, але, судячи з новими фото, сльози висохли, настрій покращився і зірка знову готова підкорювати "олімпи".

Достаток коштовностей на тілі красуні, затишний задній фон і її чарівна посмішка доповнили шикарну картинку.

"Спиш? 👸🏻😂", - підписала фото Бузова, так як справа була вночі.

Шанувальники кинулися відповідати артистці, а також нахвалювати її зовнішній образ.

"Мась , а ти я дивлюся на секс*алочках😂"

"Який спиш? Я тільки сідаю обідати 😂"

"Дуже красива"

"Крутий халатик і сережки ! Мені чомусь здається,що ти в положенні"

"Вау Ольга, класна зачіска"

"Ні,тобою милуюся❣️"

"Колір супер підходить )"

Нагадаємо, в мережі з'явилися кадри заплаканої Бузової, яка в прямому ефірі виконувала божевільні завдання відеоблогера Гусейна Гасанова. Серед них - переодягнутися в спекотну покоївку і, відкинувши зайву скромність, спокусливо мити підлогу, а також спалити свої улюблені речі і обстригти волосся.

"Ніколи не думала, що зроблю це, а ще й не один раз 😱 Ігри, які виходять з-під емоційного контролю не легко даються мені 🤦🏻‍♀️ Але я сильна, і знаю, що ви мене підтримаєте! 🙏🏻", - коментувала Ольга.

Нагадаємо, що Бузову застали за дорослими розвагами з коханим Dava: "Пупсики солодкі".

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