"Еще и не раз"

34-летняя российская певица, блогер и телеведущая проекта "Дом-2" Ольга Бузова вскружила голову откровенным фото

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала снимок в своем микроблоге в Инстаграм, чем несказанно порадовала поклонников.

Ольга предстала в коротком шелковом халате изумрудного цвета с кружевными вставками на плечах. Несмотря на то, что Бузова тщательно запахнулась, скрыв от взгляда любопытных самые вкусные прелести, все же сумела соблазнить тысячи сердец жаркой позой и манящими изгибами.

Ради сочного кадра Ольга нанесла яркий макияж с акцентом на глаза и сделала идеальную укладку, собрав волосы в небольшой хвостик. Насчет последнего, недавно Бузова на спор в прямом эфире отрезала локоны - теперь у девушки каре. И хоть Ольга плакала во время процесса, но, судя по новым фото, слезы высохли, настроение улучшилось и звезда снова готова покорять "олимпы".

Изобилие драгоценностей на теле красотки, уютный задний фон и ее обворожительная улыбка дополнили шикарную картинку.

"Спишь? 👸🏻😂", - подписала фото Бузова, так как дело было ночью.

Поклонники кинулись отвечать артистке, а также нахваливать ее внешний образ.

"Мась , а ты я смотрю на секс*алочках😂"

"Какой спишь? Я только обедать сажусь 😂"

"Очень красивая"

"Крутой халатик и сережки ! Мне почему то кажется,что ты в положении"

"Вау Ольга, причёска классная"

"Нет,тобой любуюсь❣️"

"Цвет супер подходит )"

Напомним, в сети появились кадры зареванной Бузовой, которая в прямом эфире выполняла сумасшедшие задания видеоблогера Гусейна Гасанова. Среди них - переодеться в знойную горничную и, отбросив излишнюю скромность, соблазнительно мыть пол, а также сжечь свои любимые вещи и остричь волосы.

"Никогда не думала, что ввяжусь в это, а ещё и ни раз 😱 Игры, которые выходят из-под эмоционального контроля не легко мне даются 🤦🏻‍♀️ Но я сильная, и знаю, что вы меня поддержите! 🙏🏻", - комментировала Ольга.

Напомним, что Бузову застали за взрослыми развлечениями с возлюбленным Dava: "Пупсики сладкие".

Также Politeka сообщала, что Бузова в одном полотенце показала свои богатства: "Пусть утро всегда будет таким"