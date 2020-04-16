Актриса Мер'єм Узерлі, зірка серіалу «Величне століття», показала підрослу красуню-дочку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, на знімку актриса позує разом зі своєю підрослою дочкою, яка схожа на неї як дві краплі води. При цьому саму фотографію вона ніяк не підписала, хоча її прихильники все одно прийшли в захват.

«Боже, яка краса!», «вся в маму», «найкрасивіші», «милота», «лялечки», «маленька Хюррем Султана», «неймовірна краса», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, німецько-турецька актриса, зірка серіалу "величне століття", Мер'єм Узерлі покрутилася перед камерою і заворожила красою.

Зірка з'явилася в довгому легкому сукня бежевого відтінку. Мер'єм покружляв перед камерою, на одному з фото піднявши наряд.

Красуня оголила стрункі ніжки у чорних босоніжках. Варто відзначити, що сукня вигідно підкреслило гідності зірки, а саме її пишні груди і неймовірні вигини. Образ артистки завершили аксесуари.

Зірка крутилася, а її хвилясте волосся розвіялися вітром.

Макіяж у вигляді нюдовых тіней і таких же губ підкреслив всю красу Мер'єм.

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