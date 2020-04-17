Стало відомо, про що писала Надія Бабкіна перед тим, як її ввели в стан коми

Про це пише Politeka.net.

Як відомо, лікарі продовжують боротися за життя відомої російської співачки Надії Бабкіної, яку атакував китайський вірус.

Стан співачки стрімко погіршувався, тож медики вирішили ввести зірку в стані медикаментозної коми.

Напередодні нещастя Надія Бабкіна встигла зробити дві публікації в своєму особистому мікроблозі Instagram.

Спершу російська зірка записала відеозвернення до своїх шанувальників, в якому закликала їх не ігнорувати обмежувальні заходи і залишатися вдома через пандемію китайського вірусу.

"Мої дорогі, це вже не жарти! Давайте всі зараз посидимо вдома. Тим більше президент сказав, мер Москви сказав, уряд... Нічого, відпочинемо трохи від кафе і ресторанів. Мені, наприклад, вдома нудно і завжди є, чим зайнятися. Шафи розібрати, поспілкуватися з онуками...", - говорила вона у відеозверненні.

Через деякий час Надія Бабкіна похвалилася, що через карантин у неї з'явилося багато вільного часу, який вона зараз витрачає на читання книг.

"Мої дорогі, зараз у нас звільнилося стільки часу, я особисто почала читати, в тому числі і класиків. А чим ви займаєтеся на самоізоляції?", - написала вона за пару днів до госпіталізації.

Як відомо, Надія Бабкіна потрапила в лікарню 1 квітня з діагнозом "пневмонія" і підозрою на китайський вірус. Незважаючи на те, що відразу кілька тестів показували відсутність останнього, стан співачки стрімко погіршувався, і запалення легенів обросло страхітливими ускладненнями.

Тому медики вирішили ввести Надію Георгіївну в медикаментозну кому, з якої її вивели вже 13 квітня.

Відразу після виходу з коми Надія Бабкіна приголомшила медиків.

«Де я була?», - і, дізнавшись, що «валявся без почуттів» цілий тиждень, вигукнула: «Охренеть!», - після чого помітила, що «значить, повинна бути сильно голодна».

Нагадаємо, що Бабкіна углядела на Донбасі третю силу: "Вони стріляють на ураження".

Як повідомляла Politeka, Бабкіну дорікнули в переборі з пластикою: «На себе не схожа»

Також Politeka писала про бійку Бабкіної і Кадишевої