Зірка Голлівуду Шерон Стоун насилу прийняла вікові зміни

Про це актриса зізналася в YouTube-проекті Vogue, передає Politeka.net.

Актриса зовсім недавно зводила всіх чоловіків з розуму.

Шерон Стоун досі запрошують на фотосесії, але вона зізнається, що прийняття себе далося їй дуже нелегко.

І головний переломний момент настав у 40 років, коли зірка "Основного інстинкту" впала в депресію, намагаючись впоратися з комплексами за допомогою алкоголю.

«Я починала плакати, побачивши своє старіюче тіло і обличчя в дзеркалі», ― відверто розповіла Стоун.

Але зірка Голлівуду почала займатися спортом і відмовилася від шкідливої їжі, після чого депресія пішла.

"Ви не безсилі і можете значно уповільнити процес старіння, якщо зберетеся, будете дотримуватися дисципліни, правильно харчуватися і багато тренуватися... Мені казали, що я виглядаю дуже мужньою, спортивною і мускулистою, а це не вважалося сексуальним. Щоб бути сприйнятою інакше, я сама сфотографувалася напівголою для Playboy", - додала актриса.

У 2000 році, як згадує Шерон Стоун, вона пережила інсульт, після чого зіткнулася з жорстокістю Голлівуду.

«Я не могла згадати багатьох людей взагалі. Ви відчуваєте себе дивно у своєму власному житті. Мені знадобилося два роки, щоб я змогла знову говорити та бачити. Я заїкалася, у мене були страшні проблеми зі зором, я не відчувала свого коліна. Деякі ліки мені дуже допомогли, і все ж знадобилося майже сім років, щоб повністю відновити пам'ять», - тривожно підкреслила актриса.

Незважаючи на всі проблеми, Шерон Стоун залишається красивою і бажаною жінкою. Більше того, її серце вільне для відносин.

«Ви знаєте, якщо в моєму віці людина самотня, значить, на це є свої причини. І я не виняток. Найчастіше в пріоритеті виявляються інші речі: або ви активно працюєте, або просто перестаєте бути соціально активним, або у вас невдалий досвід попередніх відносин», - резюмувала вона.

Нагадаємо, що Шерон Стоун розставила ноги і вразила всіх мальовничим видом: «як у 20-річної».

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