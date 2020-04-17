Звезда Голливуда Шэрон Стоун с трудом приняла возрастные изменения

Об этом актриса призналась в YouTube-проекте Vogue, передает Politeka.net.

62-летняя актриса совсем недавно сводила всех мужчин с ума.

Шэрон Стоун до сих пор приглашают на фотосессии, но она признается, что принятие себя далось ей весьма нелегко.

И главный переломный момент наступил в 40 лет, когда звезда "Основного инстинкта" впала в депрессию, пытаясь справиться с комплексами при помощи алкоголя.

«Я начинала плакать, увидев свое стареющее тело и лицо в зеркале», ― откровенно рассказала Стоун.

Но звезда Голливуда начала заниматься спортом и отказалась от вредной пищи, после чего депрессия ушла.

"Вы не бессильны и можете значительно замедлить процесс старения, если соберетесь, будете соблюдать дисциплину, правильно питаться и много тренироваться... Мне говорили, что я выгляжу слишком мужественной, спортивной и мускулистой, а это не считалось сексуальным. Чтобы быть воспринятой по-другому, я сама сфотографировалась полуголой для Playboy", - добавила известная актриса.

В 2000 году, как вспоминает Шэрон Стоун, она пережила инсульт, после чего столкнулась с жестокостью Голливуда.

«Я не могла вспомнить многих людей вообще. Вы чувствуете себя странно в своей собственной жизни. Мне потребовалось два года, чтобы я смогла снова говорить и видеть. Я заикалась, у меня были жуткие проблемы со зрением, я не чувствовала своего колена. Некоторые лекарства мне очень помогли, и все же понадобилось почти семь лет, чтобы полностью восстановить память», - тревожно подчеркнула актриса.

Несмотря на все проблемы, Шэрон Стоун остается красивой и желанной женщиной. Более того, ее сердце свободно для отношений.

«Вы знаете, если в моем возрасте человек одинок, значит, на это есть свои причины. И я не исключение. Чаще всего в приоритете оказываются другие вещи: или вы активно работаете, или просто перестаете быть социально активным, или у вас неудачный опыт предыдущих отношений», - резюмировала она.

Напомним, что Шэрон Стоун расставила ноги и сразила всех божественным видом: «как у 20-летней».

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