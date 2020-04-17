Селена Гомес похвалилася неймовірними кадрами в жарких образах після схуднення

Як відомо, в минулому році артистка вийшла з лікарні, де намагалася позбутися від затяжної депресії і набрала більше десятка зайвих кілограм. Однак, після лікування співачка взялася за себе і повернула розкішну форму, показавши її під час останніх зйомок у досить пікантних образах, повідомляє Politeka.net.

Так, у соціальній мережі Instagram зірка вразила серією кадрів, на яких позувала в неоднозначних нарядах – рваною майці, забрудненої в маслі, коротеньких шортиках і чорних чоботях. Приміром, у машинному маслі зірка позувала в рваних шортиках, позуючи за кермом спортивного авто.

Відзначимо, в новій фотосесії зірка брала участь спеціально для журналу Interview. На деяких знімках зірка спробувала себе в новому сміливому стилі для дорослих – пікантні пози і зазывающий погляд стали чимось новим для раніше скромної і стриманої Селени.

На одному з фото дівчина позувала біля шин в білій майці і шортиках, а з'явившись у спортивній машині червоного кольору зірка вирішила не зупинятися на скромному вбранні, але головною її родзинкою стала саме схудла постать.

Зазначимо, раніше Селену налякала шанувальників розповнілий після хвороби фігурою - знаменита співачка вирішила показати, як вона відпочила в компанії подруг на дівич-вечорі в Мексиці. Компанія зібралася разом перед весіллям однієї з дівчат. З цього приводу Селену опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram серію фото, на яких позує в білосніжному купальнику.

«Моя краща подруга виходить заміж, так що ми її вітали з цим! Майбутня місіс Лопес», — прокоментувала пост знаменитість.

Варто відзначити, що на представлених фото Селену відображена в роздільному купальнику білого кольору. Завершенням пляжного образу співачки стали золоті сережки-хулахупи.

Зірка не злякалася оголитися, незважаючи на зайву вагу. Після лікування в реабілітаційному центрі від наслідків нервового зриву Гомес помітно додала у вазі, але це обставина її не бентежить.

Нагадаємо, Селена Гомес сходить з розуму: у зірки стався зрив, розкрита причина.

Як повідомляла Politeka, один Селени Гомес розповів про її нервовому зриві: Надіслала відео, що хоче зробити.

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