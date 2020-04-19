62-річна Шерон Стоун зізналася, як ледь не осоромилася на червоній доріжці

Відверту заяву кіноактриса зробила в інтерв'ю Наомі Кемпбелл, передає Politeka.net.

За її словами, вона зіткнулася з неприємностями під час підготовки до церемонії "Оскар-1966", коли її вперше номінували на премію.

Для такої події відомий модельєр Віра Вонг пошила Шерон Стоун прекрасне рожеве плаття, в якому зірка "Основного інстинкту" планувала красуватися на червоній доріжці.

Але все пішло не за планом зірки: за день до церемонії кур'єр зіпсував цей наряд. Коробка з сукнею випала з його вантажівки, водій включив задню передачу і проїхався колесами по сукні, залишивши на ньому помітний чорний слід.

"Я злякалася і не могла повірити в те, що трапилося!" – додала 62-річна Стоун.

Вийти з неприємної ситуації їй допоміг художник по костюмах фільму "Основний інстинкт" Елен Миройник. Вона допомогла Шерон Стоун з речей з гардероба створити стильний образ.

На церемонію зірка Голлівуду вирушила у водолазці Gap, спідниці від Valentino і плаття Armani, яке носила як жакет, але і на цьому проблеми актриси не закінчилися.

Перед виходом її мама помітила дірку на сукню.

"Вона зашивала її буквально на ходу, коли я йшла до лімузину", – резюмувала Стоун в інтерв'ю супермоделі.

Раніше ми розповідали про те, як зірка Голівуду Шерон Стоун пережила інсульт. За словами актриси, переломний момент настав у 40 років, коли зірка "Основного інстинкту" впала в депресію, намагаючись впоратися з комплексами за допомогою алкоголю.

У 2000 році, як згадує Шерон Стоун, вона пережила інсульт, після чого зіткнулася з жорстокістю Голлівуду.

«Я не могла згадати багатьох людей взагалі. Ви відчуваєте себе дивно свого власного життя. Мені знадобилося два роки, щоб я змогла знову говорити та бачити. Я заїкалася, у мене були страшні проблеми зі зором, я не відчувала свого коліна. Деякі ліки мені дуже допомогли, і все ж знадобилося майже сім років, щоб повністю відновити пам'ять», - тривожно підкреслила актриса.

Нагадаємо, що Шерон Стоун розставила ноги і вразила всіх мальовничим видом: «як у 20-річної».

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