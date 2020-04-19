62-летняя Шэрон Стоун призналась, как едва не оконфузилась на красной дорожке

Откровенное заявление киноактриса сделала в интервью Наоми Кэмпбелл, передает Politeka.net.

По ее словам, она столкнулась с неприятностями во время подготовки к церемонии "Оскар-1966", когда ее впервые номинировали на премию.

Для такого события известный модельер Вера Вонг сшила Шэрон Стоун прекрасное розовое платье, в котором звезда "Основного инстинкта" планировала красоваться на красной дорожке.

Но все пошло не по плану звезды: за день до церемонии курьер испортил этот наряд. Коробка с платьем выпала из его автомобиля, водитель включил заднюю передачу и роскошное платье переехал грузовик, оставив на нем заметный черный след.

"Я испугалась и не могла поверить в случившееся!" – добавила 62-летняя Стоун.

Выйти из неприятной ситуации ей помог художник по костюмам фильма "Основной инстинкт" Эллен Миройник. Она помогла Шэрон Стоун из вещей из гардероба создать стильный образ.

На церемонию звезда Голливуда отправилась в водолазке Gap, юбке от Valentino и платье Armani, которое носила как жакет, но и на этом проблемы актрисы не закончились.

Перед выходом ее мама заметила дырку на платье.

"Она зашивала ее буквально на ходу, когда я шла к лимузину", – резюмировала Стоун в интервью супермодели.

Ранее мы рассказывали о том, как звезда Голливуда Шэрон Стоун пережила инсульт. По словам актрисы, переломный момент наступил в 40 лет, когда звезда "Основного инстинкта" впала в депрессию, пытаясь справиться с комплексами при помощи алкоголя.

В 2000 году, как вспоминает Шэрон Стоун, она пережила инсульт, после чего столкнулась с жестокостью Голливуда.

«Я не могла вспомнить многих людей вообще. Вы чувствуете себя странно в своей собственной жизни. Мне потребовалось два года, чтобы я смогла снова говорить и видеть. Я заикалась, у меня были жуткие проблемы со зрением, я не чувствовала своего колена. Некоторые лекарства мне очень помогли, и все же понадобилось почти семь лет, чтобы полностью восстановить память», - тревожно подчеркнула актриса.

Напомним, что Шэрон Стоун расставила ноги и сразила всех божественным видом: «как у 20-летней».

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