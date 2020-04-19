Кейт Міддлтон і принц Вільям розповіли, як королівська сім'я проводить час на карантині

Про це герцоги Кембриджські розповіли в ефірі телеканалу ВВС, передає Politeka.net.

За їх словами, сьогодні їм доводиться проводити багато часу біля комп'ютера. Крім важливих переговорів, подружжя часто телефонують рідним та друзям.

Більш того, як розповіли Кейт Міддлтон і принц Вільям, герцогам повинні постійно бути на зв'язку з благодійними фондами.

В ефірі телеканалу Кейт Міддлтон також заявила, що на карантині їй складно весь час проводити з дітьми. Вона також додала, що королівська сім'я на чолі з Єлизаветою II рада, що спілкування з дітьми звелося до дзвінків по відеозв'язку.

"Це досить неспокійно. Я не збираюся нікого обманювати. Особливо з майже дворічною дитиною", - зізналася герцогиня.

Принц Вільям її підтримав і поскаржився, що молодший син Луї весь час намагається перешкодити батькам вести переговори.

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Близька подруга Маркл розповіла про те, що в ці дні колишня герцогиня багато думала про своє життя в Лондоні і вирішила, що хотіла б помиритися з родичами чоловіка.

Нагадаємо, що шлюб Міддлтон і Вільяма на межі розриву, королівської сім'ї не приховати скандал.

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