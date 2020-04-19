Популярна співачка Надія Бабкіна почала йти на поправку після тривалої хвороби

Як передає Politeka.net, про це в Instagram розповів коханий зірки Євген Гор.

За його словами, важка хвороба, через яку Надія Бабкіна більше двох тижнів провела в лікарні, відступає і найважче позаду.

"Вона розумниця і з усім впоралася. Весь цей тиждень вона вже в повній свідомості, самостійна, знаходиться поза реанімації, без ШВЛ та інших підтримуючих засобів. З кожним днем вона набирається сил і відновлюється. Поки ми спілкуємося через лікарів, так як все має бути стерильно і телефони не допускаються, тому, як тільки дозволять, то я з радістю запишу вам її послання і викладу в інтернет", - розповідає коханий Надії Бабкіної.

Євген Гор також додав, що популярна співачка "скоро буде в строю".

"Нескінченна вдячність лікарям та медперсоналу не може бути описана словами. Те, що ми всі відчуваємо - це непідробне щастя і повага. Ви не просто зберегли життя пацієнтам, ви продовжуєте її і нам усім. Дякую всім, хто проявив увагу, поцікавився станом, підтримував і не вибудовував спекуляцій навколо цієї теми", - резюмував він у своєму Instagram.

"Женечка,тримайся! Все буде добре!" "Велике спасибі за добру новину", "Здоров'я їй і привіт", "Ура! швидкого одужання!" "Я навіть не сумнівалася, що Надія впорається! Вона розумниця! Видужає обов'язково! І ви ще заспіваєте", "Слава Богу!", - підтримали зоряну пару шанувальники в комментариях.

Як відомо, Надія Бабкіна потрапила в лікарню 1 квітня з діагнозом "пневмонія" і підозрою на китайський вірус. Незважаючи на те, що відразу кілька тестів показували відсутність останнього, стан співачки стрімко погіршувався, і запалення легенів обросло страхітливими ускладненнями.

Тому медики вирішили ввести Надію Георгіївну в медикаментозну кому, з якої її вивели вже 13 квітня.

Нагадаємо, що Бабкіна помітила на Донбасі третю силу: "Вони стріляють на ураження".

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