Співачка Ірина Білик допустила помилку в одному зі своїх постів українською мовою
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Раніше зірка опублікувала фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала вся оповита димом. Білик з допомогою програми додала кадру кучеряві клуби диму, щоб пояснити, напевно, чому у неї в руці вогнегасник.
Ірина в чорному пальто і такого ж кольору плаття підняла руку з вогнегасником і застигла, ніби хоче його кинути.
Традиційний смокі-макіяж і "хвиляста" укладання доповнили образ фатальної красуні, спопеляючої все на своєму шляху.
Нагадаємо, Ірина Білик після скандалу з Зеленським зробила заяву.
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