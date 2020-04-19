Співачка Ірина Білик допустила помилку в одному зі своїх постів українською мовою

"Була рада прийняти участь у проекті, завдяки якому школярам надається можливість отримувати знання дистанційно! Темою мого уроку, як ви вже зрозуміли з фото був "Кобзар" Т. Г. Шевченка. Велике спасибі вчителям, які беруть участь у цьому проекті!", - написала вона в своєму пості.

Так, співачка висловила подяку онлайн-школі Зеленського, написала, що вона "була рада приймати участь у проекті". На помилку вказали її підписники, адже фраза "приймати участь" – калька з російської мови, а правильно треба писати "брала участь".

Раніше зірка опублікувала фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала вся оповита димом. Білик з допомогою програми додала кадру кучеряві клуби диму, щоб пояснити, напевно, чому у неї в руці вогнегасник.

Ірина в чорному пальто і такого ж кольору плаття підняла руку з вогнегасником і застигла, ніби хоче його кинути.

Традиційний смокі-макіяж і "хвиляста" укладання доповнили образ фатальної красуні, спопеляючої все на своєму шляху.

Нагадаємо, Ірина Білик після скандалу з Зеленським зробила заяву.

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