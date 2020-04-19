Певица Ирина Билык допустила ошибку в одном из своих постов на украинском языке
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Ранее звезда опубликовала фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала вся окутанная дымом. "Загоревшаяся" Билык с помощью приложения добавила кадру кучерявые клубы дыма, дабы объяснить, наверное, почему у нее в руке огнетушитель.
Ирина в черном пальто и такого же цвета платье подняла руку с огнетушителем и застыла, будто бы хочет его кинуть.
Традиционный смоки-макияж и "волнистая" укладка дополнили образ роковой красотки, испепеляющей все на своем пути.
Напомним, Ирина Билык после скандала с Зеленским сделала заявление.
Как сообщала Politeka, самая богатая певица Украины посветила огромным декольте перед Ириной Билык: фото порвало сеть.
Также Politeka писала, что у Зеленского обратились к Ирине Билык и привели украинцев в ярость: "Из одного стада".