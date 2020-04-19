Певица Ирина Билык допустила ошибку в одном из своих постов на украинском языке

"Была рада принять участие в проекте, благодаря которому школьникам предоставляется возможность получать знания дистанционно! Темой моего урока, как вы уже поняли по фото был "Кобзарь" Т.Г.Шевченко. Большое спасибо учителям, которые принимают участие в этом проекте!", - написала она в своем посте.

Так, певица выразила благодарность онлайн-школе Зеленского, написала, что она "була рада приймати участь в проекті". На ошибку указали ее подписчики, ведь фраза "приймати участь" – калька с русского языка, а правильно нужно писать "брала участь".

Ранее звезда опубликовала фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала вся окутанная дымом. "Загоревшаяся" Билык с помощью приложения добавила кадру кучерявые клубы дыма, дабы объяснить, наверное, почему у нее в руке огнетушитель.

Ирина в черном пальто и такого же цвета платье подняла руку с огнетушителем и застыла, будто бы хочет его кинуть.

Традиционный смоки-макияж и "волнистая" укладка дополнили образ роковой красотки, испепеляющей все на своем пути.

Напомним, Ирина Билык после скандала с Зеленским сделала заявление.

Как сообщала Politeka, самая богатая певица Украины посветила огромным декольте перед Ириной Билык: фото порвало сеть.

Также Politeka писала, что у Зеленского обратились к Ирине Билык и привели украинцев в ярость: "Из одного стада".