Українська актриса Анна Кошмал, яка прославилася роллю Женьки-підлітка в серіалі "Свати", показала себе у всій красі

Як повідомляє Politeka.net, зірка виклала кадр з чергової фотосесії в сториз на сторінці в Instagram.

25-річна Анна Кошмал зіграла онуку головних героїв у популярному серіалі. Вона продовжує розвиватися в акторському ремеслі, а крім того часто радує шанувальників красивими кадрами. На цей раз вона опублікувала чорно-білий знімок, заради якого прийняла звабливу позу.

Актриса позує напівсидячи, вигнувши елегантно вигнувши спину. Вона сильно спустила білу сорочку, показавши топ, який нагадує корсет. На ногах зірки "Сватів" надіті світлі штани. Волосся дівчини струменіють на плече. Вона млосно дивиться вдалину, демонструючи чарівний погляд.

Раніше Ганна Кошмал показала розкішне тіло тіло в одному краснок брючному костюмі. При цьому актриса накинула піджак на голе тіло, оголивши живіт і частина бюста. Знаменитість підкреслила образ яскраво-червоною губною помадою. Фанати обсипали її компліментами в коментарях.

«Вогонь!», «Вау!», «Ух яка сексі, тільки піджачок явно не за розміром», «гарна», «ой, як виросла дівчинка!», «неймовірно красива», - написали користувачі соцмережі.

А ще раніше Ганна Кошмал похвалилася домашнім образо. Вона одягла зелений худі, натягнувши на голову капюшон. Крім того Аня вирішила не фарбуватися заради селфи.

Незважаючи на незвичайний зовнішній вигляд, кадр вийшов по-весняному ніжним, і чуттєвим - природна краса дівчини не потребує додаткових деталях.

Нагадаємо, що Анна Кошмал з "Сватів" позбавилася від нижньої білизни і задерла сукню: "немає Слів".

Як повідомляла Politeka, Анна Кошмал залізла у ванну і потрясла природною красою: "Це таке диво!".