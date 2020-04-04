Звезда сериала «Сваты» Анна Кошмал поделилась с поклонниками чувственным фото

25-летняя красотка, успевшая завоевать славу и популярность благодаря своему актерскому таланту, еще радует фанатов и кадрами со всевозможных фотосессий, демонстрируя невероятное умение показать себя в самом выгодном свете, передает Politeka.

Так, девушка опубликовала новый снимок, на котором предстала в нежном и одновременно очень стильном образе.

На ней бежевый корсет, белая рубашка, завязанная узлом, один рукав которой приспущен и оголяет плечо актрисы, и белые широкие брюки. Из аксессуаров на Анне – лишь массивный черный обруч поверх гладко зачесанных волос и шейное украшение.

В комментариях поклонники выразили восхищение внешним видом звезды, оставив теплые послания:

«Вау, невероятная! Обожаю тебя!!!!!», «Красавица😍😍😍😍», «Ваааааай ❤️❤️❤️❤️❤️❤️».

Путь к славе у Анны начался в 2011 году. 17-летнюю девушку, которая обучалась в театральном кружке «Республика KIDS», заметили агенты студии «Квартал 95» и пригласили пройти кастинг.

Анна на прослушивании даже не знала, для какого проекта пробуется на роль девушки-гота. И только после объявления результатов кастинга, когда ей сообщили, что она утверждена, Кошмал поняла: будет играть повзрослевшую Женю Ковалеву в юмористическом сериале «Сваты».

Как известно, в этом фильме Анна показала себя как талантливая актриса и получила возможность продемонстрировать вокальные данные. На момент начала съемок девушка не умела играть на гитаре, и уже по ходу работы над проектом владению музыкальным инструментом Анну научил Федор Добронравов.

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