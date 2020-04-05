Известная актриса Анна Кошмал, звезда "Сватов", показала фото в Инстаграм, где она в ванной

На фото Кошмал позирует без одежды и белья в ванной. В руке она держит книгу и прикрывает один глаз. Кадр был сделан довольно крупно и Анна прикрыла свои главные места пеной. На фоне можно увидеть полотенце. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Жить в роскоши.

«...рассмотрите концепцию роскоши, добавив в вашу жизнь то, что гораздо значительней, чем просто необходимость. Когда вы чувствуете, что достойны получать все блага, которые Вселенная вам может предложить, ваши потребности удовлетворяются легко и даже больше, чем надо. Как только вы научитесь принимать благодать, что была вам ниспослана, вы дадите знак Вселенной, что заслуживаете только наилучшего и готовы получать его»", - написала Анна.

Фанаты успели поставить больше 10 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Начинаю придерживаться этой концепции))благодарю на очередное напоминание про вселенную", "Ты хорошо сыграла роль Жени Ковалёвой", "Наконец-то новая публикация!Вы очень красивая! Спасибо вам за ваши прямые эфиры ,они очень интересные", "Помогите коту пожалуйста которого я нашла.Я учусь в школе и нет денег на корм и лечение", "Ты очень красивая. Наверное интересная книга??", "Вселенная - это величайший источник изобилия, которое рекой льётся ко мне", "выплывай".

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