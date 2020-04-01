25-летняя украинская актриса и танцовщица Анна Кошмал, ставшая суперпопулярной после роли в сериале "Сваты", очаровала соблазнительными формами

Как передает Politeka.net, девушка поделилась свежим кадром в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в легком платье-сарафане молочно-белого оттенка с тонкими бретельками. Разве что слепой не заметит невероятно манящую зону декольте - к тому же Аня рискнула и не надела нижнего белья.

Кошмал приняла чувственную позу ради жаркого снимка, задрав немного подол платья. Актриса томно смотрела куда-то в сторону, едва наклонив голову вниз. Естественный макияж, тонкие серьги-полоски и распущенные волосы дополнили образ сказочной "эльфийки".

За считанные часы поклонники успели поставить более 26 000 "сердечек", выразив искреннюю любовь к Ане в комментариях.

"Слов нет от твоей красоты 😍😍🔥"

"🤤Какая красивая💞💞"

"Грациозная 👍"

"Неземная красота😍"

"Лучик) вы хорошая"

Ранее мы сообщали, Кошмал удивила детским фото, на котором ей всего 5 лет. Аня сидела в широком кресле вместе со своим двоюродным братом. Дети забрались с ногами и задорно смотрели в объектив.

На щеке у актрисы "красовалась" большая ссадина. Аня объяснила в подписи к фото, каким образом она у нее там возникла: "Привет из 1999г 👋🏻🕰 Компьютеров у нас ещё не было, мы с братом лазили по деревьям, гоняли на великах, играли в прятки и Казаки-Разбойники🔫, вечно были поцарапанные и побитые...особенно я😂 #счастливоедетство ✨"

Поклонники предались воспоминаниям вслед за актрисой, согласившись с ней, что нынешнее детство совсем другое, чем в 90-е.

"Такая же ситуация, мама искала вечером меня исключительно по деревьям и заборам. Ссадины и синяки-это как часть жизни, боевые награды за место на деревьях. Эх, 90-е...😍", - писали в комментариях.

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