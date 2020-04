View this post on Instagram

Наткнулась на это лирическое видео с отрывками из моего клипа «Разлюбила». Даже представить себе не могла, что когда посмотрю его, буду снова реветь, а все тому виной стихи Марии Куткар в исполнении Виктора Корженевского @vikey_vk . Получилось очень даже эмоционально и гармонично, до слез. И каждый раз, когда я смотрю это видео, начинаю плакать 😭 а вы? ⠀ Девчонки, как вам?🙈