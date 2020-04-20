Відома співачка Тетяна Котова, колишня солістка групи "ВІА Гра", показала новий уривок з кліпу "Розлюбила"

Зірка часто дивує публіку яскравими кадрами з фотосесій, постановочними кадрами, а також личнми фото в сміливих образах. Не забуває при цьому молода співачка сяяти у нових музичних кліпах. На цей раз вона вирішила представити один з улюблених своїх ліричних відривків, пише Politeka.

У підписі до ролика ж артистка розповіла, що натрапила на ліричний відео з уривками з кліпу «Розлюбила» зовсім недавно, але після перегляду так розчулилася, що не змогла стримати сльози:

«Навіть уявити собі не могла, що коли подивлюся його, буду знову ревіти, а все тому виною вірші Марії Куткар у виконанні Віктора Корженевського @vikey_vk . Вийшло дуже навіть емоційно і гармонійно, до сліз. І кожен раз, коли я дивлюся це відео, починаю плакати 😭 а ви?» - пише Котова.

Ось що написали Тетяні шанувальники у відповідь:

«Дівчата, як вам?🙈», «Дуже красиве і душевне відео... Життєво 💖», «Дуже душевно і ніжно😍», «Гарне відео і дівчина 🔥», «Дуже гарний кліп і слова 👏🏼», «Дуже сподобався! Згадав першу любов💕! Мужщины не плачат, чоловіки засмучуються! З коханими не розлучайтеся🔥🔥🔥!Дуже зворушливо і з душею! 💕😘🌹💥💐👌!».

До цього Тетяна вразила відвертим чином. Свіже фото жінка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. фото Котова з'явилася в білих трусиках і топі, який ледве вмістив неосяжну груди зірки. Котова розпустила волосся, взяла в руки краєчки трусиків, щоб зробити фото ще більш пікантним. Зверху вона накинула джинсову куртку, але головна гордість співачки все одно проглядається через прозорий топ.

Тему під постом Котова теж вирішила обговорити пікантну. Вона анонсувала ефір з сексологом, який допоможе парам, у яких є проблеми у відносинах.

«Карантин зараз може допомогти зміцненню відносин в одних сім'ях і зруйнувати інші», - зазначила Котова, запропонувавши шанувальникам задавати питання, які їх найбільше хвилюють.

За кілька годин пост зірки зібрав більше 4,4 тисяч лайків. В коментарях активно обговорюють фігуру артистки і її пишні форми.

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