Звезда всегда знает, чем удивить

34-летняя российская певица Татьяна Котова любит кружить голову своим фанатам

На своей странице в Инстаграм, знаменитость поделилась новым снимком, а также поразмышляла на тему здорового питания, передает Politeka.net

На фото красотка сидит за столом, по всей видимости, в каком-то ресторане на фоне различных бутылок с вином.

Котова попозировала в белом платье, которое кокетливо приспустила на одно плечо, а свои роскошные волосы золотистого оттенка откинула на второе плечо.

Кроме того, Котова поделилась с поклонницами списком полезных продуктов, которыми она запаслась на период изоляции. Среди продуктов там значится, авокадо, сыр, рыба, орехи и сухофрукты.

Пользователи сети моментально отреагировали на пост артистки, всего за час они поставили более тысячи "лайков".

"Хороша", " и медведи прежде чем впадать в спячку так же запасаются..)", " Очень красивое фото 🔝", "Ем всё что закочется, нельзя себе отказывать"- пишут в комментариях.

Ранее мы сообщали, Котова покорила публику милым фото с четверолапым любимцем. Оказывается, Татьяна завела щенка породы "мальтипу". Лохматый песик цвета "капуччино" и его хозяйка растрогали сеть.

"Не могу просто😍 ну что за прелесть? Хочется смотреть и смотреть, на этих милашных малышей❤️"; "Божечки какое чудо 😍😍"; "Не слюнявая?🧐", - писали в комментариях.

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