Популярная российская певица Татьяна Котова показала свою спальню и впечатлила формами в глубоком декольте

Яркая экс-солистка «ВИА-Гры» любит радовать поклонников обновлением своего Инстаграм. 34-летняя звезда постоянно публикует в соцсети новые фото и рассказывает о своей жизни.

Как сообщает Politeka.net, в этот раз певица поделилась селфи из своей спальни и рассказала о том, как у нее проходит карантин.

На фото Котова позирует на фоне незаправленной кровати в простом домашнем образе. На девушке белая майка с глубоким декольте, которое выгодно подчеркивает ее формы, а также светло-голубая рубашка.

«Мы все оказались в непривычной нам ситуации. Нет, наш дом-то, в котором мы самоизолировались, нам привычен и любим. Но то, что происходит или не происходит (попросту закрыто и не работает), ну никак не укладывается в наших головах…Мы срываемся друг на друга в то время, когда нам всем так не хватает тактильности…Объятия, поцелуйчики – это то, что помогает нашему телу успокоиться…», - написала Котова в подписи к фото.

Ее поклонники тут же принялись комментировать новый пост.

«Богиня», «Желанная какая!», «Красавица», «Шикарная киска», «Какая же ты классная», - пишут люди.

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