Эвелина Хромченко как-то говорила, что есть несколько нехитрых правил эффектного вечернего выхода: во-первых, спина должна быть прямой, во-вторых, грудь должна смотреть вперед и в-третьих, носить вечернее платье нужно очень непринужденно, так, как будто это повседневная одежда, тогда успех обеспечен. ⠀ Может, так непринужденно вынести мусор сейчас? 😹