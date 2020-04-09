"Каждый день так и должна ходить"

34-летняя российская певица Татьяна Котова, бывшая участница группы "ВИА Гра", взбудоражила раскованными движениями

Как передает Politeka.net, красотка поделилась свежим видео в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в весьма соблазнительном образе (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Горячая штучка примерила синее платье с блестками, которое обтянуло роскошную фигуру и как нельзя лучше подчеркнуло все ее достоинства.

Под известный хит "It's a man's world" Джеймса Брауна, который так и располагает к чувственному танцу, Татьяна виляла бедрами, выставляла грудь наперед и плавно приседала, выпячивая аппетитную пятую точку. При этом артистка призывно манила пальчиком и подмигивала.

Певица распустила шикарные волосы, взмахивая ими в замедленной съемке, и нанесла яркий макияж с акцентом на глаза.

"Эвелина Хромченко как-то говорила, что есть несколько нехитрых правил эффектного вечернего выхода: во-первых, спина должна быть прямой, во-вторых, грудь должна смотреть вперед и в-третьих, носить вечернее платье нужно очень непринужденно, так, как будто это повседневная одежда, тогда успех обеспечен. Может, так непринужденно вынести мусор сейчас? 😹", - поделилась секретами успеха у мужчин Котова.

Поклонники за час успели поставить почти 60 000 "сердечек", признаваясь кумиру в любви и щедро "отсыпая" комплименты.

"Классное платье ❤️"

"Ты каждый день должна только так и ходить 😘😊"

"Оо...я не представляю мужчин в этот момент😂😍"

"Платье огонь, вы сама ходячий сек* 😏"

"Боже 😍что за нереальная красотка"

"Аха ха, я представляю эту картину, непринуждённости 😂"

"Несите огнетушитель"

"Потом все будут ждать 😂вашего постоянного изящного выхода с мусором в руках 🔥"

Ранее мы сообщали, Котова устроила пикантную фотосессию с фортепиано. Красотка села на табурет, положила руки на клавиши и широко расставила ноги, засветив лишнее - так как была в одной лишь пижамной рубашке.

Напомним, горячая звезда "ВИА Гры" в одной пижаме показала свою лохматую подружку

Также Politeka сообщала, что знойная экс-ВИА Гра разделась и посветила аппетитными формами в бассейне