Дан Балан і Тіна Кароль планують ефектно завершити суперфінал пісенного шоу "Голос країни 10"

Про це пише Politeka.net.

Згідно з інформацією, Дан Балан і Тіна Кароль, яким приписують бурхливий роман, готують яскравий спільний виступ.

Така інформація з'явилася на одній із фан-сторінок співачки Тіни Кароль в Instagram.

"Тіна Кароль та Дан Балан виконають свою нову дуетну пісню в наступну неділю у суперфіналі «Голосу країни»! Нова композиція – це романтична пісня-ностальгія, над якою Дан Балан працював вже давно", - сказано в повідомленні.

Варто зазначити, що офіційного підтвердження цієї інформації поки немає.

Користувачів такі чутки дуже порадували і вони закликали відомих виконавців створити "дует" в життя.

"В очікуванні", "Чекаємо дует і в житті теж. Нехай буде до добра!", "Супер, не дочекаюся неділі", "Вау, скоро нова пісня", "Красива пара", "Які вони романтичні прям ідеальна пара", "Красиві, талановиті, нереальні, фантастичні Дан і Тіна", "Любіть один одного", "Як Дан на вас дивиться, це любов", "Дуже гарні!", - написали вони у коментарях під публикацией.

Варто відзначити, що після того, як Дан Балан став членом журі конкурсу "Голос", в ЗМІ вперто ходять чутки про його роман з Тіною Кароль.

Самі виконавці можуть лише пожартувати на цю тему, але переконливої відповіді від артистів журналісти так і не дочекалися.

Також ми розповідали, як Дан Балан не втримався і забрав Тіну Кароль прямо зі сцени. Під час шоу зірка з'явилася в новому образі - Тіна з'явилася перед шанувальниками в яскравому жовтому платті з вирізом, сидячи в суддівському кріслі шоу «Голос».

Дан Балан, мабуть, не втримався і зазнав Тіну однією рукою до суддівського крісла. Явно збентежена співачка могла тільки скрикнути, однак не стала чинити опір і дозволила себе «унести».

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