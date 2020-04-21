Популярна телеведуча Регіна Тодоренко вирішила "підбадьорити" своїх шанувальників

Про це пише Politeka.net.

В умовах карантину Регіна Тодоренко вирішила влаштувати своїм підписникам конкурс і опублікувала архівне фото.

Зокрема, популярна телеведуча анонсувала розіграш одного мільйона рублів в обмін на виконання простих завдань.

"А щоб ви повірили в щасливі випадковості, вже сьогодні ми рандомно виберемо в сториз трьох і відправимо перші шматочки розпиляного прямо вам на картку. Яким чином? Дивіться сторіс. Не сумнівайся - дій!", - підписала Регіону знімок, зроблений на люксовому курорті.

На фото телеведуча постала перед своїми передплатниками у хорошому настрої і без макіяжу. На ній надітий білий топ і білосніжна сорочка з підкоченими рукавами.

Під публікацією з'явилися тисячі коментарів, в яких вони захопилися зовнішністю Регіни Тодоренко.

"Я вас обожнюю", "Вау!", "Найкрутіша телеведуча. Бажаю тобі і твоїй родині самого прекрасного", "Красива", "Регіна, ти найкраща!", "Регіна! Вічний позитивчик! Ось як на тебе можна дивитися без посмішки, якщо ти завжди така весела і позитивна?!", "Красотуля", - написали вони в коментарях під постом телеведучої.

Раніше ми розповідали, що Регіна Тодоренко позувала в досить невдалий образі – високих шортах сірого кольору шкіри, повністю скрывших її фігуру, і малиновому топі який зробив талію співачки квадратної.

Причому в ролику співачка і ведуча завбачливо спробувала приховати зайве під піджаком. Тим не менш, засвітила зайве артистка тоді, коли задерла ногу перед обличчям колеги - Клави Коки, що стала гостею шоу.

Зазначимо, кілька днів тому під подібним постом сама зірка зрозуміла, що образ невдалий, але тим не менш вирішила виставити ролик.

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