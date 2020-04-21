Меган Маркл і принц Гаррі оголосили війну таблоїдам

Про це пише тематичний портал TMZ.

Таке рішення зіркової пари пов'язано з тим, що журналісти опублікували особисту переписку Меган Маркл з батьком Томасом, тому вони подають позов проти британських таблоїдів.

Цей скандал з листами стався ще до того, як Меган Маркл стала герцогинею, і ось зараз в мережі була опублікована повна версія листування.

Згідно з інформацією, Меган Маркл намагалася налагодити перед весіллям спілкування з батьком, але він вперто мовчав. Хоча провідні ЗМІ говорили протилежне і стверджували, що актриса спеціально не покликала батька на свято.

"Тому, знову Гаррі! Дуже потрібно з вами поговорити. Вам не потрібно вибачатися, ми розуміємо обставини, але розголос тільки погіршить ситуацію. Якщо ви любите Мег і хочете все виправити, прошу, зателефонуйте мені. Тому що є два інших варіанти, які не включають в себе ваше спілкування з пресою, яка стала ініціатором цієї ситуації. Будь ласка, зателефонуйте мені, щоб я зміг все пояснити. Ми з Мег не сердимося, нам просто потрібно з вами поговорити. Спасибі. Повірте, бесіди з пресою обернуться проблемами. Тільки ми можемо вам допомогти, що ми і намагалися зробити з першого дня", - писав принц Гаррі своєму тестю напередодні весілля.

Крім цього, в мережу злили лист Меган, написане за чотири дні до весілля. Тоді Томас потрапив у лікарню нібито з серцевим нападом і дочка запитує батька, в якій він лікарні, пропонуючи йому допомогу. Але батько продовжує ігнорувати їх.

"Я намагалася зв'язатися з тобою всі вихідні, але ти не відповідаєш на повідомлення і не береш трубку... Я дуже турбуюся про твоє здоров'я і твою безпеку, я зробила все, щоб тебе захистити, але не знаю, що ще зробити, якщо ти не відповідаєш. Тобі потрібна допомога? Треба нам ще раз відправити до тебе охорону? Мені дуже сумно чути, що ти в лікарні, але мені так треба з тобою зв'язатися... В якій лікарні ти перебуваєш?" - писала тоді Меган Маркл у своєму листі.

Сам Томас намагався вийти на зв'язок з Меган і Гаррі в день весілля, але актриса тоді не встигла взяти трубку. Через час Маркл-старший заявив, що його дочка "не бажає мати нічого спільного з батьком".

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