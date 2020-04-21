Оля Полякова опублікувала на своїй сторінці Інстаграм фото, на якому демонструє розкішну розтяжку

На новому фото Оля Полякова, яка у своїй барвистій сукні з пір'я підняла одну ногу вище голови. Можна тільки додати, що співачка стояла в цей момент на підборах і фото вийшло дуже ефектним. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Раніше Лорак показала свою розтяжку. Кароліна була в спортивному топі і лосинах. Співачка позувала біля шведської стінки і теж задерла ногу на рівень голови. На тлі нічого не було видно.

А от від Волочкової шпагати не рідкість. Вона на одному з останніх фото розсунула ноги в балетній пачці. Позаду неї можна побачити рамку картини, а спереду маленьку картину Мони Лізи.

Можна сміливо сказати, що Полякова переплюнула своїх зіркових колег. Так задирати ногу, потрібно особливу майстерність.

Повідомлялося, що знаменита українська суперблондинка Оля Полякова влаштувала разом з дочкою жарку тренування з ранку.

Після того, як був введений карантин, зірка вирішила залишитися разом з дівчатками - дочкою Алісою і старшої Машею, а також чоловіком, якого не показує в мережі, в заміському будинку. Незважаючи на те, що заняття вдома зірки обмежені, вона знайшла, чим дивувати і радувати фанатів. Артистка почала щодня влаштовувати онлайн тренування разом з шанувальниками.

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