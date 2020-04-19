Певицы Оля Полякова и бывшая солистка ВИА Гра Санта Димопулос провели совместную онлайн-тренировку
Как передает Politeka.net, соответственное видео опубликовала Полякова на своей страничке в Instagram.
Отметим, что прямые эфиры в Инстаграм стали набирать популярность во время карантина. Многие звезды, в отсутствии возможности выходить из дому, начали проводить онлайн-созвоны с другими.
Так, известные певицы провели тренировку в прямом эфире.
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Судя по кадрам, Оле было сложней справится со всеми упражнениями, но все же она справилась.
Подписчики певицы оценили и даже предложили следящую тренировку провести с Настей Каменских.
"У вас очень интересные тренировки!!!!! Я думаю было бы интересно обменяться упражнениями во время общей тренировки с Настей Каменских (NK) Проведите общую тренировку!!!!!", "Дикая львица", "Прикольное гнездо на голове!!)))", "Когда следующая тренировка? Мне очень прогрело мышцы, думаю завтра с кровати будет тяжело встать))))"
Отметим, что после введения карантина, Оля Полякова решила не просто закрываться дома и ограничивать общение, но и найти себе интересно занятие на время, пока она отменила все проекты.
Так, певица устроила мастер-класс по похудению дома. Звезда решила устраивать утром прямые эфиры в Инстаграм, чтобы поклонники смогли заниматься вместе с ней.
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