Украинский певец Виталий Козловский оскорбил Олю Полякову у всех на глазах

Артиста заставили так поступить во время участия в шоу LUX CHALLENGE, которое выходит на канале YouTube Люкс ФМ, сообщает Politeka.

Виталий Козловский принял участие в шоу с ведущими Славой Деминым и Таней Татарченко. Смысл шоу в том, что гостю дают разные задания, которые он должен выполнять. Большинство из заданий весьма специфические.

Один из раундов заключается в том, чтобы написать в Инстаграме гадость кому-нибудь из коллег. Козловскому нужно было написать следующее: «Ну, ты и страшная. Удали это фото». Ведущий выбирал из тех звезд, на которых Виталий Козловский подписан. Среди Леси Никитюк и Оли Поляковой выбор пал на последнюю.

Стоит отметить, что задание далось Козловскому нелегко. Певец с трудом отправил сообщение, заявив, что девушкам такое писать нельзя.

Ранее мы писали, что суперблондинка Оля Полякова устроила мастер-класс по похудению дома. На время карантина Полякова запустила у себя в Инстаграм Полявидение. Она регулярно проводит прямые эфиры со звездами. С одними занимается спортом в прямом эфире, а с другими играет в игру «Правда или действие». Гостями шоу Поляковой уже стали Даша Астафьева, Владимир Остапчук, Юрий Ткач, Евгений Кошевой и другие.

Напомним, что Оля Полякова сверкнула идеальным орешком перед молодым красавчиком-тренером: "Оля, тут выпало...".

Как сообщала Politeka, "аристократка" Полякова с дочками примерили королевский образ: "Настоящие леди".

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