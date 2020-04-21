22-річна прийомна донька українського репера Потапа Наталія Горова потрясла архівними фото, на яких похвалилася спортивною фігурою

Як передає Politeka.net, дівчина опублікувала в "сторіз" в Instagram гарячі кадри, заради яких не посоромилася одягатися в обтягуюче вбрання або зовсім позбутися одягу.

Так, перший знімок Наташа зробила в роздягальні спортзалу, коли була, за її словами, на 1-2 курсі. Дівчина постала в топі сірого кольору і чорних лосинах. Красуня здивувала плоским животиком і крутими стегнами.

"Ну... такою я була на 1/2 курсі, і всі мої листування з Машею Терлецькою були забиті жо*ами, до яких я прагнула. І от, власне, я маю жо*у, яку я хотіла, і бути такою худою я не хочу. Хоча хотіла, поки не побачила всі фотки свої старі", - розговорилася в підписі Наташа.

На іншому знімку дочка репера з'явилася в бікіні кольорів американського прапора. Дівчина прийняла звабливу позу, і не помітила, що "шторки" ліфчика трохи зсунулися і засвітили зайве.

Раніше ми повідомляли, Горова похвалилася накачаною п'ятою точкою. Дівчина облягла видатні м'язи в лосини й всунула в камеру крупним планом. Шанувальники по достоїнству оцінили, порівнявши її з новою дружиною Потапа, співачкою Настею Каменських, яка любить крутити "задом" з усіх екранів.

"🍑Попа🔥 проблеми роблять нас сильнішими...", «Ось це зад», «Наталі, 2-е фото просто🔥 Розумниця», «Ахаха, щось сумно», "найкраще з того що я сьогодні бачила", «Нічого більш актуального ми більше не прочитаємо», «Ти така красива», «Який горішок», - коментували в мережі.

Нагадаємо, дочка Потапа блиснула ідеальними формами в облягаючому одязі

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