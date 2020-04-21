Українська співачка Софія Ротару має армію шанувальників, яка публікує різні фото кумира

Так, користувачі мережі створили фан-групу, присвячену Софії Ротару, пише Рoliteka.net. На одному з недавніх розміщених фото співачка з'явилася без макіяжу.

Зірка була в компанії сина, Руслана Євдокименка, і знайомої.

На фото Софія Михайлівна широко посміхалася, на ній була каска і хустка.

Користувачі мережі вмить стали писати свою думку про побачене. За кілька днів пост зібрав майже 3000 "лайків" і багато коментарів.

"Так роки нікого не щадять", "Після пластики... Синці ще на повіках", "де ви побачили синці? 🤔 я бачу тільки тінь і трохи розмазаний олівець)", "Ну, дай Бог всім нам в 70 так виглядати", "Софія Михайлівна без макіяжу, така свіженька, молодчинка))", "Хто це?", "Нещодавно блеферопластика була...", "Не впізнати! )", "Софіюшко,Вас не впізнати", "І навіть без гриму дуже добре виглядає!", "Дізналася,по сина🙄🙄🙄", "Класні", "Молодчина! Прекрасна свіжа і молода!", "Ой вас не впізнати.. Яка ви молодець👍👍👋👋🔥🔥🔥Супер👍👍На мотоциклі?! Круто💪👍😊", "Завжди відмінно виглядає. Без макіяжу дуже свіже обличчя", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, нещодавно Софія Ротару розповіла про свою важку втрату. На фото вона зображена сидячи за столом поруч з букетом півоній. Жінці 17 квітня 2020 року виповнилося б сто років.

Ротару зізналася, що їй не вистачає мами.

«Сьогодні моїй мамі виповнилося б 100 років. Сумую за тобою. Світла пам'ять», - написала співачка.

Раніше повідомлялося, що племінниця Софії Ротару, співачка Sonya Kay, розповіла, як перенесла смерть батька.

«Мама зателефонувала мені і сказала – тато помер. У мене просто був такий шок, що я не розуміла, що відбувається...", - написала дівчина в Instagram.

Нагадаємо, смерть потрясла сім'ю Софії Ротару, сумує вся країна: «Сьогодні вранці…»

Як повідомляла Politeka, горе в сім'ї Ротару, спливли фатальні подробиці: "Померли один за іншим".

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