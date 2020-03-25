Народная артистка Украины София Ротару сообщила поклонникам о трагедии в семье
Своим горем она поделилась в Instagram в сторис.
Ушел из жизни муж младшей сестры Софии Михайловны Лидии, бизнесмен Сергей Хлябич.
"Сегодня утром ушел из жизни муж моей сестры Лидии. Скорбим и соболезнуем", - написала Ротару.
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Заметим, что Сергей Хлябич был отцом популярной певицы Sonya Kay. Сергей Хлябич и Лидия Ротару были вместе в течение 40 лет, в браке у них родилась дочь, которую назвали София, она же Sonya Kay.
Отметим, летом у девушки запланирована свадьба с хоккеистом, который младше нее на три года. Как рассказывала ранее исполнительница, разница в возрасте ее вовсе не смущает. По ее словам, это семейное, ведь ее отец также немного младше матери.
О помолвке Sonya Key объявила в середине ноября 2019 года. Девушка ответила "да" на предложение руки и сердца через 5 месяцев после знакомства с молодым человеком.
Отметим, только вчера Ротару праздновала день рождения своего внука Анатолия.
«С Днем рождения, мой дорогой и любимый внук! Толя, будь здоров и счастлив! Удачи во всем! Люблю!», - написала звезда.
Анатолий, которого назвали в честь звездного дедушки, занимается фотографией и несколько лет выступает в качестве диджея под псевдонимом AnatoliyMiDi. Анатолий учился в Британии.
Напомним, что София Ротару в компании кареглазого красавца произвела настоящий фурор: "Да ей больше 45 лет не дашь!".
Как сообщала Politeka, юная внучка Ротару устроила взрослые танцы в обтягивающем топе: "Такое бабушке и не снилось".
Также Politeka писала, что внучка Ротару встревожила фото из американского метро: "Вирус кругом...".