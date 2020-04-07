Украинская певица София Ротару похоронила зятя, с которым ее родная сестра Лидия прожила более 40 лет

Об этом в комментарии журналистам рассказал друг звездной семьи, передает Собеседник.

Как известно, в семье Ротару большой траур из-за скоропостижной смерти Сергея Хлябича.

По информации инсайдера, бизнесмен, который более 40 лет прожил в браке с Лидией Ротару, скончался сразу после рождения внука Софии Михайловны.

Стоит отметить, что у Сергея Хлябича и Лидии Ротару есть дочь, которая пошла по стопам звездной тети и выступает под псевдонимом Соня Кей.

«Горе то какое! Соня поддерживает Лиду как только может. Не стало нашего Сережи, который в последние годы был оплотом семьи. Он покинул нас сразу после дня рождения внука Сони, Толика и за пять дней до дня рождения ее невестки Светочки. В семье траур», - рассказал друг семьи Иван Прокофьевич.

Также известно, что зятя Софии Ротару похоронили в Черновцах с почестями.

Друг семьи также добавил, что все женщины из семьи Ротару потеряли своих мужей. То есть, они умирали один за другим.

"Все мы поехали в Черновцы, где жил Серёжа, он был большим начальником. Все Черновцы его знают, хотя он родом из Полтавы. Парень он, конечно, талантливый. Они же с Лидой познакомились, когда она выступала в ансамбле Черемош, а он был там и гитаристом, и вокалистом, и руководителем. А потом ушёл из артистов, с успехом построил свой бизнес. Похоронили усопшего с почестями. К свадьбе ведь Лидочка с Серёжей готовились. Летом дочь замуж собирались выдавать. Непредсказуемо наша жизнь порой поворачивается. Но мы справимся. Такой сплочённой семьи я никогда не встречал", - резюмировал друг семьи в общении с журналистами.

Ранее мы рассказывали, что Софию Ротару начали подозревать в частых визитах к пластическим хирургам. Но концертный директор артистки Сергей Лавров опровергает такую информацию.

По его словам, Ротару просто соблюдает режим питания. Она это делает перед каждым большим концертом. При этом Ротару страдает, ведь ее любимое блюдо - жареная картошка, а ее во время диеты нельзя.

Опытные хирурги в свою очередь заявляют, что секрет Ротару в том, что у нее хорошая генетика, что дополнена достижениями современной медицины.

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