Племянница Софии Ротару, певица Sonya Kay рассказала, как перенесла смерть отца

Муж младшей сестры Софии Ротару Лидии 65-летний бизнесмен Сергей Хлябич умер 25 марта.

Только сейчас Sonya Kay решилась прокомметировать горе, которое случилось в ихней семье.

«Мама позвонила мне и сказала – папа умер. У меня просто был такой шок, что я не понимала, что происходит. Потому что они с мамой только приехали из Израиля, где его лечили от онкологии, и все вылечили, все было хорошо. Но нам сказали, что это был тромб, он оборвался, и отец умер за секунду», – рассказала Sonya Kay.

Трагедия нарушила планы девушки, ведь именно папа должен был вести ее к алтарю уже этим летом. В Киеве певица собиралась отгулять роскошную свадьбу.

«Свадьбы не будет, потому что без него мне она не нужна. Мы просто распишемся 7 июня и все. Распишемся и будем жить дальше», – поделилась Sonya Kay.

Ранее сообщалось, что летом у девушки запланирована свадьба с хоккеистом, который младше нее на три года. Исполнительница рассказывала, что разница в возрасте ее вовсе не смущает. По ее словам, это семейное, ведь ее отец также немного младше матери.

Сергей Хлябич и Лидия Ротару были вместе в течение 40 лет, в браке у них родилась дочь, которую назвали София, она же Sonya Kay.

Сергея Хлябича похоронили в Черновцах с почестями.

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