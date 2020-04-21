50-річна українська співачка Ірина Білик чотири роки тому стала мамою вдруге, народивши сина Табриза

Як відомо, артистка з чоловіком, фотографом Асланом Ахмадовим, вдалася до сурогатного материнства, так як медики заборонили їй народжувати. Білик зізналася в одному з недавніх інтерв'ю виданню "Гордон", щоб на світ з'явився Табриз, їй довелося викласти кругленьку суму, але вона ні про що не шкодує.

Білик порадила парам, які не можуть завести дитину, не впадати у відчай і обов'язково звертатися за допомогою, але при цьому бути готовими віддати багато грошей.

"Єдине – гроші. Треба багато від чого відмовитися. Ті гроші, які зібрала, я витратила на те, щоб виконати всі процедури, купити ліки, робити уколи, які мені говорили. І ось у мене з'явився син. Це просто нереальний космос. Раджу одиноким людям: шукайте один одного, єднайтеся і будьте щасливими", - поділилася Ірина.

Співачка зазначила, що точну вартість сурогатного материнства не може назвати, так як слід враховувати кількість спроб. Але якщо все виходить з першого разу, то така процедура коштує близько 30 000 доларів.

"Я знаю людей, у яких є по 11-15 спроб - це кому гаманець дозволяє. Якщо вийде з першої спроби - напевно, так, тисяч 30. А якщо їх декілька, як було у мене, то це набагато більше. Набагато більше! Скажу відверто: мені настільки хотілося мати дитину, що я навіть готова була продати квартиру", - зізналася Білик.

Раніше ми повідомляли, Білик поділилася в Instagram фото з підрослим Табризом. Зірка знімалася з дитиною для журналу. Ірина з'явилася в елегантному образі: чорному платті з напівпрозорою довгою спідницею, піджаку й білому капелюшку. Хлопчика нарядили в темні джинси, білу сорочку і синій піджак.

"Нещодавно в інтерв'ю журналу @womanmagazineua я сказала, що найкращий подарунок у моєму житті - це мої сини! А який подарунок для вас найкращий у житті?", - поділилася в підписі до фото артистка.

Нагадаємо, Ірина Білик після скандалу з Зеленським зробила заяву.