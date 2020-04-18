50-летняя украинская певица Ирина Билык нашла способ привлечь к себе внимание
Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала вся окутанная дымом. "Загоревшаяся" Билык с помощью приложения добавила кадру кучерявые клубы дыма, дабы объяснить, наверное, почему у нее в руке огнетушитель.
Ирина в черном пальто и такого же цвета платье подняла руку с огнетушителем и застыла, будто бы хочет его кинуть.
Традиционный смоки-макияж и "волнистая" укладка дополнили образ роковой красотки, испепеляющей все на своем пути.
"Как подписать? 😂 Ваши версии....", - попросила совета у поклонников певица.
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Стоит ли говорить, пользователи тут же кинулись предлагать свои версии, успев за несколько часов поставить более 9 000 "лайков" этому фото.
"загорелась ЗВЕЗДА❤️"
"Кажется на кухне что-то подгорело 😂"
"«Мужчина, отойдите со своей сигаретой, а то я за себя не ручаюсь» 😂"
"Душа в огне на сердце холод"
"Настоящая женщина: и в огонь,и в воду ..🤗"
"Їжачок в тумані? 🥰"
"Эксклюзив!!! Удар от самой Ирины Билык ! Кто желает ?"
"Я завелась останови меня🤩"
Ранее мы сообщали, Билык показала в соцсети фото своего младшего сына - Табриза. На нем певица позирует в роскошном черном платье с оригинальными манжетами и прозрачным подолом длинной юбки. Изюминку ее образу придает эффектная белая шляпа, которая выглядит очень стильно. Не отстает от мамы и Табриз. Маленький модник одет в джинсы и темно-синий пиджак с белой рубашкой. Мальчик уверенно позирует рядом со звездной мамой.
Напомним, Ирина Билык после скандала с Зеленским сделала заявление.
Как сообщала Politeka, самая богатая певица Украины посветила огромным декольте перед Ириной Билык: фото порвало сеть.
Также Politeka писала, что у Зеленского обратились к Ирине Билык и привели украинцев в ярость: "Из одного стада".