Українська виконавиця Аліна Гросу, яка стала популярна завдяки кліпу «Маленька бджілка», здивувала несподіваним перевтіленням

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Знімаємо для вас і для Инстаграма казку 🙌🏼😋 є припущення яку?))?» - говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Гросу позує з приспущеною кофтою в короні. Це стало причиною бурхливої реакції з боку її прихильників.

«Така файна», «Вау, неймовірна», «білосніжка», «спляча красуня», «а де сім гномів?», «вау, космос», - пишуть вони.

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Аліна представила новий смачний ролик з рецептом солодких тістечок "Картопелька", чим приємно порадувала шанувальників, які тут же почали відповідати, що Аліна стає правильною дружиною.

Не так давно зірка приголомшила мережа витівкою, з'явившись з позитивним тестом на вагітність в руках і з щасливою усмішкою на обличчі. Тоді звезад "зірвала куш" з кількох тисяч коментарів під постом.

Після цього Аліна почала активно показувати корисні рецепти страв, які можна приготувати вдома і порадувати тим самим чоловіка і близьких.

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