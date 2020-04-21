Українська виконавиця Аліна Гросу, яка стала популярна завдяки кліпу «Маленька бджілка», здивувала несподіваним перевтіленням
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
«Знімаємо для вас і для Инстаграма казку 🙌🏼😋 є припущення яку?))?» - говориться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованих кадрах Гросу позує з приспущеною кофтою в короні. Це стало причиною бурхливої реакції з боку її прихильників.
«Така файна», «Вау, неймовірна», «білосніжка», «спляча красуня», «а де сім гномів?», «вау, космос», - пишуть вони.
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Як повідомлялося раніше, співачка Аліна Гросу здивувала домашнім відео з апетитними стравами
Аліна представила новий смачний ролик з рецептом солодких тістечок "Картопелька", чим приємно порадувала шанувальників, які тут же почали відповідати, що Аліна стає правильною дружиною.
Не так давно зірка приголомшила мережа витівкою, з'явившись з позитивним тестом на вагітність в руках і з щасливою усмішкою на обличчі. Тоді звезад "зірвала куш" з кількох тисяч коментарів під постом.
Після цього Аліна почала активно показувати корисні рецепти страв, які можна приготувати вдома і порадувати тим самим чоловіка і близьких.
Нагадаємо, Гросу засвітилася з одруженим красенем на вечірці, кадри облетіли мережа
А ще Politeka писала, що коронавірус дістався до Гросу, несподіване звернення
Також Politeka повідомляла, що Коронавірус дістався до Гросу, несподіване звернення