Известная украинская певица Алина Гросу показала новое фото в Инстаграм

На фото Гросу позирует в красном пальто и шляпке. Волосы в этот раз были распущенными. Руки она спрятала в карманы. Певица стояла в профиль к камере. На фоне можно увидеть канал или реку, деревья, дорожку, дома, а также различную растительность. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Какая сегодня в вашем городе температура?) чем отогреваетесь?))) У нас сегодня было + 15... Но сейчас вдруг с ничего начался холодный ливень, теперь сидим, пережидаем, отогреваемся чаем и ждём вылета", - написала Алина.

Фанаты успели поставить более трех тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Теперь можно вычислить какая фотка старая а какая нет)) По причёске Алины", "Красивое пальто и шапочка)) берет наверное)", "Прага хороша в этот время года", "Хорошая погода))", "+5 в Питере, АЛИНОЧКА, дождь!!!(((((".

Сообщалось, что известная певица Алина Гросу появилась в стильном наряде после неожиданной смены прически.

Несколько дней назад знаменитая молодая "пчелка" огорошила фанатов неожиданными переменами - певица отстригла длинные белоснежные локоны, представ перед поклонниками с удлиненным каре.

Ранее мы сообщали, что 24-летняя украинская певица Алина Гросу обескуражила новыми фото, на которых она, оголив плечо, стоит рядом с молодым человеком.

На фото Гросу стоит рядом с радиоведущим, который сидит на стуле. Алина надела черную кофту с голыми плечами. Под них певица надела кружевное белье, которое выглядывает из-под кофты. Фотография Гросу получилась весьма провокационной, ведь молодой парень повернул голову и смотрел прямо на грудь артистки. На втором фото она стоит в окружении других ведущих. Видно, что Гросу сильно похудела и стала очень миниатюрной.

Напомним, Гросу избавилась от длинных локонов ради нового имиджа

А еще Politeka писала, что Гросу покрасовалась в темном лифчике и огорошила кардинальной сменой имиджа

Также Politeka сообщала, что бесстыжая Алина Гросу устроила игры для взрослых с известным красавчиком



