Известная украинская певица Алина Гросу не постеснялась своих эмоций на вечеринке с чужим мужчиной

Слухи о том, что 36-летний Роман Полянский и 24-летняя Алина Гросу имеют кроме рабочих отношений и другие, ходили давно. Актер снялся в нескольких клипах певицы, где играл роль и героя-любовника. После этого парочка появлялась вместе на некоторых мероприятиях. А на вечеринке телеканала Dомашний и совсем не прятали свои чувства. Об этом пишет Стар.Хит, который и опубликовал совместные кадры Романа и Алины.

Весь вечер актер и певица нежно перешептывались, обнимались и вытанцовывали под песни Валерия Сюткина. Парочка покинула мероприятие ближе к 12 ночи и держались за ручки.

Интересно и то, что Алина и Роман имеют официальные браки. Гросу вышла замуж в июне прошлого года за бизнесмена по имени Александр, с которым встречалась около четырех лет.

Ранее мы сообщали, что 24-летняя украинская певица Алина Гросу вызвала небывалый ажиотаж, подняв тему со смертельным коронавирусом, который стремительно распространяется по миру.

Девушка напугала поклонников свежим постом в своем микроблоге в Инстаграм. Алина обработала фото в графическом редакторе, сгустив краски и "пририсовав" дождь. Ее взволнованное и немного удрученное выражение лица в кадре всполошило фанатов.

Гросу позировала, стоя на самокате в синем пальто и такого же цвета фуражке.

Сообщалось, что 24-летняя украинская певица Алина Гросу покорила публику пикантным образом во время "Великого весняного концерту" исполнением новой песни "Грязные танцы".

Красотка поделилась кадрами в своем микроблоге в Инстаграм. Алина предстала в теплом платье на пуговицах с длинными пышными рукавами. Бесспорно, изюминкой наряда стало до неприличия открытое декольте, от которого идет голова кругом. Завидный пышный бюст артистки никого не может оставить равнодушным. На одном из выложенных снимков Гросу крупным планом показала эту изюминку, не на шутку взбудоражив поклонников.

Напомним, Гросу покрасовалась в темном лифчике и огорошила кардинальной сменой имиджа

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