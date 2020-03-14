24-летняя украинская певица Алина Гросу вызвала небывалый ажиотаж, подняв тему со смертельным коронавирусом, который стремительно распространяется по миру

Как передает Politeka.net, девушка напугала поклонников свежим постом в своем микроблоге в Инстаграм. Алина обработала фото в графическом редакторе, сгустив краски и "пририсовав" дождь. Ее взволнованное и немного удрученное выражение лица в кадре всполошило фанатов.

Гросу позировала, стоя на самокате в синем пальто и такого же цвета фуражке.

Певица поделилась последней информации о пандемии: "самая обсуждаемая тема сейчас - это коронавирус. Обнаружены 132 501 случаев заражения, из них, за пределами Китая выявлены 44 076 инфицированных, в 117 странах (!!!). Умерли 4948 человек, при этом число выздоровевших превысило 69 тыс."

Алина рассказала, что из-за паники вынуждена была отказаться от поездки в Индию, а также спросила мнения пользователей, необходимо ли как-то защищаться от вируса.

"Это всё, безусловно, ужасно... Но при этом на улицах большое скопление людей и редко встретишь кого-либо надевшего повязку. Всё как будто бы с нами, но не о нас... А вы сами оберегаете себя от вируса? Как-то изолируетесь? Пьёте витамины? Или относитесь не серьезно ? Что вообще изменилось в ваших городах/странах на этой почве? P.s. А мы должны были вылетать в Индию завтра, но в связи с последними новостями, отложили поездку на неопределенный срок", - написала Гросу в соцсети.

Поклонники принялись активно обсуждать проблему, так как сейчас этот вопрос у всех на слуху.

"Закрыты все учебные заведения.Просят сами доктора лишний раз не ходить даже в больницу. Люди делают закупки, но никто маску не носит! Их просто нет в продаже.... г.Новая Каховка,Украина"

"От кори, рака, приступа, онко и тд умирает больше людей. Судя по коронавирусу у нас должны были давно ввести карантин из-за выше перечисленных болезней."

"Ну очень красивая😋😍 Тебе так идёт этот образ🔥👍 Очень интересная и важная тема! "

"Работаю дезинфектором так что мне пофиг😂 вся зараза мимо меня проходит. А так я думаю что все это фигня каждый день кто то умирает и не нужно приписывать это к вирусу."

"Я живу в Германии, но прилетела в Киев на несколько дней и ситуация везде одинакова: что в Германии, что в Украине в аптеках нету ни масок ни антисептических средств..."

Напомним, Гросу избавилась от длинных локонов ради нового имиджа

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