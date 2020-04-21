Українська співачка Анастасія Кумейко, яка раніше входила в групу Nikita, блиснула ідеальною фігурою в крихітному вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на її сторінку в Instagram.

Так, Кумейко позує в крихітному вбранні, елегантно задерши ногу і завмерши в позі, немов вона кудись дуже сильно біжить. Доповнювали образ навушники, провід від яких був заплутаний навколо ноги зірки.

«Рік тому, це була Наша з Мішею перша спільна робота) Захоплююся сильними жінками», - йдеться у підписі.

Уточнимо, що знімок справив фурор серед шанувальників співачки.

«Вау», «Вогонь», «вау вау вау», «грейс, чи це ти», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, популярна співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, показала нове відео в Instagram.

На ролику Кумейко спочатку танцювала а після цього зробила колесо. Потім вона стала на карачки і спокушала своєю п'ятою точкою. Анастасія була в чорних лосинах і светрі, а також зверху лосин натягнула блакитне боді. Співачка була на кухні, де можна побачити холодильник, пральну машину та інші предмети інтер'єру.

"Чому мені весь час хтось заважає ?

А все так гарно починалося, партер, всі справи", - написала Анастасія під відео.

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