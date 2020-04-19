Украинская певица Анастасия Кумейко, которая входила в группу Nikita, показала фанатам как развлекается в ванной

Об этом сообщает Politeka со сслыкой на Instagram звезды.

«Чистая суббота», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Кумейко позирует в ванной, где под музыку ногой закрывает кран.

Однако поклонники Кумейко остались без возможности что-либо сказать, поскольку кадры она выбросила в Сторис.

Как сообщалось ранее, 34-летняя украинская певица Анастасия Кумейко, бывшая участница группы "Nikita", которая сейчас выступает под псевдонимом DJ Nana, порадовала поклонников горячими танцами.

Звезда опубликовала танцевальное видео в своем Инстаграм. На кадрах артистка предстала в белом боди с сеточкой. Наряд обтянул шикарную фигуру Кумейко, а пояс подчеркнул тонкую талию.

Звезда обтянула стройные ножки черными лосинами.

Анастасия танцевала не одна, а со своими "двойниками", которые появились благодаря одному из приложений.

"Boys and Girls! Жду вас сегодня в 16:00 в прямом эфире. Подготовили для вас с @_.loe._ #danceaerobics будет все, как мы любим 🔥", - написали пользователи сети.

Напомним, что экс-Nikita в нижнем белье расставила ноги и устроила шоу для взрослых на кухне: "Сладкий персик".

А еще Politeka писала, что Анастасия Кумейко задрала ноги прямо в тракторе ради пикантной фотосессии: "Мечта Лукашенко".

Также Politeka сообщала, что вслед за Ани Лорак и Поляковой экс-Nikita разделась на кухне ради смелого фото.