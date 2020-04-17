34-летняя украинская певица Анастасия Кумейко, бывшая участница группы "Nikita", которая сейчас выступает под псевдонимом DJ Nana, поделилась жарким анонсом

Свежее фото-афишу она опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. На фото звезда стоит в сложной позе, задрав одну ногу назад. Кумейко одета в трусики, которые едва прикрывают ее аппетитную «пятую точку». Грудь артистки затянута микро топом. Если присмотреться, то ее достоинство очень хорошо видно. Особенностью фото стал еще и тот факт, что певица на нем превратилась в мулатку. Ее кожа стала цветом молочного шоколада.

«На самой трендовой радиостанции страны NRJ стартует мой авторский проект под названием «Sunset Rituals». Каждый вечер я буду делиться с вами своими секретами - как сделать времяпровождение ярче и насыщеннее!», - рассказала звезда.

За 20 минут пост артистки оценило более 180 человек. В комментариях оставляют комплименты звезде.

«Идеальные изгибы», «С детства люблю шоколад», «Эта агонь», «Шоколадная Настя», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Анастасия поделилась кадрами с выступления. На концерте Кумейко показала класс вместе с девушками из подтанцовки. Звезда предстала в невообразимо соблазнительном образе. На ней черный комплект белья с серебристыми шипами и колготки-сеточка.

Напомним, что экс-Nikita в нижнем белье расставила ноги и устроила шоу для взрослых на кухне: "Сладкий персик".

А еще Politeka писала, что Анастасия Кумейко задрала ноги прямо в тракторе ради пикантной фотосессии: "Мечта Лукашенко".

Также Politeka сообщала, что вслед за Ани Лорак и Поляковой экс-Nikita разделась на кухне ради смелого фото.